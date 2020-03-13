Казахстан из-за коронавируса ограничил использование внутренних паспортов для граждан РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Казахстана на фоне ситуации с распространением коронавируса временно ограничило использование внутренних документов при пересечении границы для граждан России и Киргизии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.

"В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Киргизской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-киргизской государственной границы", - говорится в сообщении.