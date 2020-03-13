Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, сообщил Красный Крест

16:12 Источник: Интерфакс

Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести, каждый второй житель страны был вынужден покинуть свой дом, сообщил в пятницу Международный Комитет Красного Креста (МККК) в преддверии девятой годовщины начала кризиса в Сирии.

В пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что "в Идлибе, начиная с декабря прошлого года, эскалация боевых действий вынудила почти миллион человек спасаться бегством в разгар суровой зимы, вызвав самую большую волну перемещения населения за все время конфликта".

"Доступ гуманитарных работников к пострадавшим крайне ограничен, и у населения почти нет возможности получить столь необходимую помощь", - отмечает МККК.

"Беспрепятственный доступ во все места, где люди экстренно нуждаются в помощи, играет важнейшую роль - это может спасти им жизнь. Предоставление гуманитарного доступа не должно политизироваться", - заявил президент МККК Петер Маурер в ходе недавнего посещения Сирии.

"Потребности в долгосрочной помощи колоссальны по всей Сирии, и об этом не следует забывать",- сказал Маурер.