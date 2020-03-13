В Греции остановили эстафету олимпийского огня
16:32 13.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 в Токио из-за опасений распространения коронавируса однако 19 марта огонь будет передан на афинском стадионе организаторам японской Олимпиады.
Об этом НОК объявил в пятницу после на этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на приглашенного в качестве факелоносца звезды Голливуда Джерарда Батлера, сыгравшего прославленного царя спартанцев Леонида в блокбастере «300 спартанцев». Эхо Москвы
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