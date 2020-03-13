0
0
89
НОВОСТИ

В Греции остановили эстафету олимпийского огня

16:32 13.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 в Токио из-за опасений распространения коронавируса однако 19 марта огонь будет передан на афинском стадионе организаторам японской Олимпиады.

Об этом НОК объявил в пятницу после на этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на приглашенного в качестве факелоносца звезды Голливуда Джерарда Батлера, сыгравшего прославленного царя спартанцев Леонида в блокбастере «300 спартанцев».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 13.03.2020
На Украине зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса
0
27
16:12 13.03.2020
Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, сообщил Красный Крест
0
111
16:00 13.03.2020
Казахстан из-за коронавируса ограничил использование внутренних паспортов для граждан РФ
0
130
15:32 13.03.2020
Представитель ОБСЕ призвал разблокировать сайт кампании "Нет", где собирают подписи против поправок в Конституцию
0
182
15:12 13.03.2020
Чехия запретила въезд на свою территорию иностранцам без вида на жительство
0
190
15:00 13.03.2020
В Ленинградской области из-за коронавируса запретили мероприятия численностью более 300 человек
0
184
14:32 13.03.2020
Песков прокомментировал негативный экономический прогноз Кудрина
0
270
14:12 13.03.2020
Кадыров призвал мусульман молиться пять раз в день для профилактики коронавируса
0
245
14:00 13.03.2020
Путин категорически против формирования его "культа личности" - Песков
0
299
13:32 13.03.2020
ЦБ РФ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором
0
319

Возврат к списку