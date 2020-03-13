На Украине зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса
17:00 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На Украине в Житомирской области зарегистрирован первый летальный случай, скончалась 71-летняя женщина. Об этом в пятницу сообщил
"Неприятная новость. К сожалению, женщина, которая была госпитализирована вчера в Житомирской области, умерла", - сказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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