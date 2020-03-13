0
0
177
НОВОСТИ

Транзит российского газа снизился вдвое, сообщили на Украине

17:12 13.03.2020 Источник: RNS

Транзит российского газа через Украину снизился в январе-феврале 2029 года в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,5 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

«Всего с начала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — говорится в сообщении компании.   RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:35 13.03.2020
Власти Франции решили закрыть Лувр из-за пандемии коронавируса
0
12
18:29 13.03.2020
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане в Москве
0
31
18:28 13.03.2020
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
0
40
18:20 13.03.2020
Евросоюз продлил персональные санкции в отношении граждан России
0
59
17:40 13.03.2020
В РФ выявлены 11 новых случаев коронавируса
0
131
17:00 13.03.2020
На Украине зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса
0
167
16:32 13.03.2020
В Греции остановили эстафету олимпийского огня
0
210
16:12 13.03.2020
Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, сообщил Красный Крест
0
221
16:00 13.03.2020
Казахстан из-за коронавируса ограничил использование внутренних паспортов для граждан РФ
0
244
15:32 13.03.2020
Представитель ОБСЕ призвал разблокировать сайт кампании "Нет", где собирают подписи против поправок в Конституцию
0
304

Возврат к списку