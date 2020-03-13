Транзит российского газа снизился вдвое, сообщили на Украине

17:12 Источник: RNS

Транзит российского газа через Украину снизился в январе-феврале 2029 года в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,5 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

«Всего с начала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — говорится в сообщении компании. RNS