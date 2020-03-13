Транзит российского газа снизился вдвое, сообщили на Украине
17:12 13.03.2020 Источник: RNS
Транзит российского газа через Украину снизился в январе-феврале 2029 года в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,5 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».
«Всего с начала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — говорится в сообщении компании. RNS
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