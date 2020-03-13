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НОВОСТИ

В РФ выявлены 11 новых случаев коронавируса

17:40 13.03.2020 Источник: RNS

В России за последние сутки выявили 11 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В общей сложности число заражений составило 45.

«За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 5 – в Москве, 1 в Московской области, 3 в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской области, 1 в Пермском крае», — говорится в сообщении.

По данным штаба, заболевшие вернулись из Италии, Франции и Австрии, один из пациентов – контактировавший с заболевшим коронавирусом. В штабе добавили, что определен круг лиц, контактировавших с пациентами, их поместят под наблюдение врачей.

Всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом: 42 — у россиян, 2 – у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии.  RNS

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