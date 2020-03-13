Евросоюз продлил персональные санкции в отношении граждан России

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз официально продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В нем отмечается, что ограничительные меры введены "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".