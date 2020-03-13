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НОВОСТИ

Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже

18:28 13.03.2020

Запланированный капремонт части поликлиник в Москве будет позже объявленного ранее срока, поскольку сейчас необходимо усилить выездную службу амбулаторий. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, пока есть понимание, что сейчас максимальное количество людей с ОРВИ нужно обслужить на дому. "Мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы. К работе будут дополнительно привлечены врачи профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодые специалисты - ординаторы - 750 человек», - заявила вице-мэр.

По данным Раковой, в амбулаториях уже организован раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет. «Мы организовали работу городских поликлиник так, чтобы потоки пациентов были разделены. На входе в поликлиники установлены посты, у всех входящих проверяют температуру. В тех поликлиниках, где это возможно, мы сделали отдельный вход для пациентов, через который заходят те пациенты, у кого температура повышена. В отдельном кабинете их принимает лечащий врач», - сообщила Ракова, по словам которой капремонт поликлиник перенесут на несколько месяцев. "Медицинские организации, строительные работы в которых должны были начаться в конце марта и апреле, уйдут на капитальный ремонт позже», - сказала Ракова.


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