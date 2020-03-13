Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане в Москве
18:29 13.03.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин передал соболезнования семье горожанина, накануне погибшего при урагане. «К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие, написал градоначальник в своём Twitter. - Мои искренние соболезнования семье погибшего. Еще раз прошу быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода. Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности».
Отметим, Гидрометцентр России объявил в московскои регионе на 13 марта «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Представители МЧС России рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
НОВОСТИ
- 18:35 13.03.2020
- Власти Франции решили закрыть Лувр из-за пандемии коронавируса
- 18:28 13.03.2020
- Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
- 18:20 13.03.2020
- Евросоюз продлил персональные санкции в отношении граждан России
- 17:40 13.03.2020
- В РФ выявлены 11 новых случаев коронавируса
- 17:12 13.03.2020
- Транзит российского газа снизился вдвое, сообщили на Украине
- 17:00 13.03.2020
- На Украине зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса
- 16:32 13.03.2020
- В Греции остановили эстафету олимпийского огня
- 16:12 13.03.2020
- Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, сообщил Красный Крест
- 16:00 13.03.2020
- Казахстан из-за коронавируса ограничил использование внутренних паспортов для граждан РФ
- 15:32 13.03.2020
- Представитель ОБСЕ призвал разблокировать сайт кампании "Нет", где собирают подписи против поправок в Конституцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать