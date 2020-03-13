Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане в Москве

18:29

Мэр Москвы Сергей Собянин передал соболезнования семье горожанина, накануне погибшего при урагане. «К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие, написал градоначальник в своём Twitter. - Мои искренние соболезнования семье погибшего. Еще раз прошу быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода. Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности».

Отметим, Гидрометцентр России объявил в московскои регионе на 13 марта «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Представители МЧС России рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.