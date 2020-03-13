Власти Франции решили закрыть Лувр из-за пандемии коронавируса
18:35 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Знаменитый парижский музей Лувр прекращает работу в пятницу в 18:00 (20:00 мск) и возобновит ее после соответствующего распоряжения властей. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
"В соответствии с правительственными директивами Лувр и музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта 2020 года, в 18:00 (20:00 мск - прим. ТАСС) до дальнейшего уведомления, - отметили в музее. - Посетителям, купившим электронные билеты, будут возвращены деньги".
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