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НОВОСТИ

Власти Франции решили закрыть Лувр из-за пандемии коронавируса

18:35 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый парижский музей Лувр прекращает работу в пятницу в 18:00 (20:00 мск) и возобновит ее после соответствующего распоряжения властей. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В соответствии с правительственными директивами Лувр и музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта 2020 года, в 18:00 (20:00 мск - прим. ТАСС) до дальнейшего уведомления, - отметили в музее. - Посетителям, купившим электронные билеты, будут возвращены деньги".

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