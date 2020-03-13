Правительство России не собирается заставлять экспортеров продавать валюту

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля находится на приемлемом уровне, поэтому нет необходимости заставлять экспортеров продавать валютную выручку, чтобы укрепить национальную валюту. Об этом журналистам заявил первый вице- премьер РФ Андрей Белоусов.

"Про сдачу валюты: у нас нет ни правовых, ни организационных механизмов, да и незачем заниматься подобного рода принуждениями. Мы видим сейчас достаточно грамотные действия Центрального банка, динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне", - сказал Белоусов.

Также, по его словам, правительство не обсуждает увеличение налоговой нагрузки для экспортеров.