0
0
139
НОВОСТИ

Правительство России не собирается заставлять экспортеров продавать валюту

18:50 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля находится на приемлемом уровне, поэтому нет необходимости заставлять экспортеров продавать валютную выручку, чтобы укрепить национальную валюту. Об этом журналистам заявил первый вице- премьер РФ Андрей Белоусов.

"Про сдачу валюты: у нас нет ни правовых, ни организационных механизмов, да и незачем заниматься подобного рода принуждениями. Мы видим сейчас достаточно грамотные действия Центрального банка, динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне", - сказал Белоусов.

Также, по его словам, правительство не обсуждает увеличение налоговой нагрузки для экспортеров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:05 13.03.2020
Коронавирусный кризис дошел даже до Антарктиды
0
15
19:30 13.03.2020
Помпео заявил, что США готовы начать поставки нефти в Белоруссию
0
103
19:20 13.03.2020
В этом году рецессия России не грозит - вице-премьер Белоусов
0
101
19:00 13.03.2020
Трамп намерен в пятницу объявить режим ЧС по всем Соединенным Штатам - СМИ
0
135
18:35 13.03.2020
Власти Франции решили закрыть Лувр из-за пандемии коронавируса
0
158
18:29 13.03.2020
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане в Москве
0
159
18:28 13.03.2020
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
0
158
18:20 13.03.2020
Евросоюз продлил персональные санкции в отношении граждан России
0
183
17:40 13.03.2020
В РФ выявлены 11 новых случаев коронавируса
0
244
17:12 13.03.2020
Транзит российского газа снизился вдвое, сообщили на Украине
0
299

Возврат к списку