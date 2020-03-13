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Трамп намерен в пятницу объявить режим ЧС по всем Соединенным Штатам - СМИ

19:00 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на два источника.

Введение режима ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам и муниципалитетам, поясняет Блумберг.

Ранее американский лидер сообщил на своей странице в "Твиттере", что намерен провести в 15:00 (22:00 мск) в Белом доме пресс-конференцию, посвященную коронавирусу.

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