В этом году рецессия России не грозит - вице-премьер Белоусов
19:20 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России в этом году не грозит рецессия, а ВВП останется в положительной области, если не будет дополнительных шоков, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Тем не менее, по его словам, запланированных темпов роста экономика России в этом году не достигнет. "Вы знаете, риски всегда существуют, но при сохранении статуса- кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит. Возможно, мы не достигнем тех параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях", - сказал Белоусов.
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