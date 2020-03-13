Помпео заявил, что США готовы начать поставки нефти в Белоруссию
19:30 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил готовность американских компаний немедленно начать поставки нефти по конкурентным рыночным ценам. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Госсекретарь подтвердил готовность американских компаний немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам, - отметила Ортэгус. - Госсекретарь и глава МИД также обсудили возможности наращивания двусторонних деловых связей, включая планы визита торговой делегации США высокого уровня в Минск в этом году".
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