Коронавирусный кризис дошел даже до Антарктиды
20:05 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники круглогодичной антарктической российской станции "Прогресс" приняли решение объявить карантинные ограничения на взаимные посещения с персоналом прибывшего в район расположения станции китайского судна "ШиЛонг-2". Информация об этом появилась в пятницу на сайте Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета (ААНИИ, Санкт-Петербург).
"В район станции пришло китайское судно "ШиЛонг-2" в связи с чем был объявлен карантин на взаимные посещения до 25 марта", - говорится в сообщении.
По информации института, в настоящее время больных среди сотрудников станций, баз и судов Российской антарктической экспедиции нет.
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