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Коронавирусный кризис дошел даже до Антарктиды

20:05 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники круглогодичной антарктической российской станции "Прогресс" приняли решение объявить карантинные ограничения на взаимные посещения с персоналом прибывшего в район расположения станции китайского судна "ШиЛонг-2". Информация об этом появилась в пятницу на сайте Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета (ААНИИ, Санкт-Петербург).

"В район станции пришло китайское судно "ШиЛонг-2" в связи с чем был объявлен карантин на взаимные посещения до 25 марта", - говорится в сообщении.

По информации института, в настоящее время больных среди сотрудников станций, баз и судов Российской антарктической экспедиции нет.

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