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РСТ: Туризм в полном тупике...

20:50 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с ограничениями из- за коронавируса развивается так, что может привести к волне ухода туроператоров с российского рынка. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике. При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают. Это будет просто массовый падеж. Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году", - сказал Тюрина, отвечая на вопрос, как ограничение авиасообщения между Россией и всех стран ЕС за исключением столиц повлияет на российский туристический бизнес.

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