В США введен режим общенациональной чрезвычайной ситуации

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению заболевания. Ранее американская администрация получила от Конгресса 8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.