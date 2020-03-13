В США введен режим общенациональной чрезвычайной ситуации
22:45 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.
Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению заболевания. Ранее американская администрация получила от Конгресса 8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.
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