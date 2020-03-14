В Италии за минувшую пятницу от коронавируса скончались 250 человек
08:30 14.03.2020 Источник: Интерфакс
До 1,266 тыс. увеличилось за минувшую пятницу число жертв коронавируса в Италии, за стуки зарегистрировано 250 случаев летального исхода, вызываемого инфекцией заболевания.
Всего по состоянию на 00:00 часов субботы общее число инфицированных в стране достигло 17,660 тыс. человек, сообщила гонконгское издание South China Morning Post, ведущее электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся на основе официальных данных соответствующих стран.
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