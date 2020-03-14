Три человека ранены в результате ночного обстрела Горловки - ДАН
08:40 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три мирных жителя получили ранения этой ночью в результате обстрела с украинского стороны. Об этом в субботу сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - цитирует ДАН главу администрации города Ивана Приходько.
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