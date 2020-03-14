За сутки коронавирусом в Китае заразились 11 человек, 1430 выздоровели, 13 умерли

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, число заразившихся возросло на 11, еще 1430 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3189.