За сутки коронавирусом в Китае заразились 11 человек, 1430 выздоровели, 13 умерли
08:50 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, число заразившихся возросло на 11, еще 1430 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3189.
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