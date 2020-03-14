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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

09:00 14.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс решил выйти из ее совета директоров, говорится в заявлении, опубликованном компанией в пятницу.

Как отмечается в документе, Гейтс сделал это, чтобы уделять больше времени благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, образования, а также в противодействии изменению климата.

При этом Гейтс оставит за собой пост советника по техническим вопросам гендиректора Microsoft и других ее руководителей, отмечается в сообщении.

Также отмечается, что Гейтс еще в июне 2008 года сократил свое участие в работе Microsoft, чтобы сконцентрироваться на деятельности благотворительного фонда, основанного им и его супругой Мелиндой.

Кроме того, стало известно, что 65-летний Гейтс вышел из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

В своем заявлении на портале LinkedIn Гейтс отметил, что Microsoft навсегда останется важной частью его жизни. Русская служба Би-би-си

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