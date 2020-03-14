В Канаде посчитали, что РФ и Китай представляют "скрытую угрозу" для страны

09:30 Источник: Русская служба Би-би-си

Председатель парламентского комитета по надзору за разведывательными службами Канады Дэвида МакГинти заявил, что существует явная и постоянная опасность серьезного иностранного вмешательства в общественную жизнь страны.

Выступление члена канадского парламента было приурочено к публикации годового отчета комитета, который он возглавляет. В документе содержится подробное описание угроз и рекомендации правительству по борьбе с ними.

Согласно отчету, иностранное вмешательство во внутренние дела страны принимает различные формы и может ставить своей целью влияние на ход выборов, принятие решений на правительственном уровне, свободу слова. Вина за подобную деятельность возложена на Россию и Китай.

В докладе канадского комитета утверждается, что иностранное вмешательство, хоть и реально, часто носит скрытый характер. Русская служба Би-би-си