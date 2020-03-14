В Канаде посчитали, что РФ и Китай представляют "скрытую угрозу" для страны
09:30 14.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Председатель парламентского комитета по надзору за разведывательными службами Канады Дэвида МакГинти заявил, что существует явная и постоянная опасность серьезного иностранного вмешательства в общественную жизнь страны.
Выступление члена канадского парламента было приурочено к публикации годового отчета комитета, который он возглавляет. В документе содержится подробное описание угроз и рекомендации правительству по борьбе с ними.
Согласно отчету, иностранное вмешательство во внутренние дела страны принимает различные формы и может ставить своей целью влияние на ход выборов, принятие решений на правительственном уровне, свободу слова. Вина за подобную деятельность возложена на Россию и Китай.
В докладе канадского комитета утверждается, что иностранное вмешательство, хоть и реально, часто носит скрытый характер. Русская служба Би-би-си
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