Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении карьеры

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вслед за Уле-Эйнаром Бьорндаленом мировой биатлон лишился еще одной легенды - объявление о завершении карьеры сделал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Заключительным стартом для француза станет гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, она же и завершит текущий международный сезон.

Окончательное решение завершить карьеру Фуркад принял во время чемпионата мира. В феврале в Антхольце он догнал Бьорндалена, которому принадлежит рекорд по числу побед в личных гонках на чемпионатах мира (11), и помог своей сборной стать первой в эстафете.