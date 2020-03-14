Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин на 60 дней
11:00 14.03.2020 Источник: Газета.Ru
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Дерипаски, необходимо «закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». Бизнесмен подчеркнул, что подобные меры являются единственным верным решением в сложившейся ситуации.
Россия не готова к эпидемии, считает предприниматель. По его словам, россияне массово игнорируют меры предосторожности. Газета.Ru
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