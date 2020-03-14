Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин на 60 дней

11:00 Источник: Газета.Ru

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Дерипаски, необходимо «закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». Бизнесмен подчеркнул, что подобные меры являются единственным верным решением в сложившейся ситуации.

Россия не готова к эпидемии, считает предприниматель. По его словам, россияне массово игнорируют меры предосторожности. Газета.Ru