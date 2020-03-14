Зеленский призвал украинцев, находящихся за границей, вернуться домой в ближайшие трое суток
12:30 14.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Украины призвал соотечественников, находящихся за границей, вернуться домой в ближайшие трое суток. С 17 марта страна приостановит регулярные авиарейсы. Кроме того, с понедельника вступит в силу запрет на въезд в страну для иностранцев, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский уточнил, что исключение сделано только для иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на Украине, в частности, представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий. Эхо Москвы
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