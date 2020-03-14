Зеленский призвал украинцев, находящихся за границей, вернуться домой в ближайшие трое суток

12:30 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины призвал соотечественников, находящихся за границей, вернуться домой в ближайшие трое суток. С 17 марта страна приостановит регулярные авиарейсы. Кроме того, с понедельника вступит в силу запрет на въезд в страну для иностранцев, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что исключение сделано только для иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на Украине, в частности, представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий. Эхо Москвы