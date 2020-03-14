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НОВОСТИ

Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб

11:30 14.03.2020

Американские военные отработали схему, по которой подконтрольные боевики покидают пределы 55-километровой зоны в Эт-Танфе и отправляются в другие провинции, включая Идлиб.

Экс-полковник Вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, который ранее примкнул к боевикам "Магавир ас-Саура" и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов, поведал о действиях США сирийским спецслужбам.

"Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали, что если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны. Часть боевиков была направлена в провинцию Аль-Хасака, другие - в Идлиб", - говорит перебежчик.

Он пояснил, что Штаты предоставляли вооружение и хорошее снабжение. Инструкторы обучали боевиков, в том числе иностранных.  ren.tv

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