В Японии арестовали мужчину, который притворялся, что заражен коронавирусом

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Японии арестовали притворявшегося заражённым коронавирусом мужчину. 44-летний безработный устроил панику на железнодорожной станции в префектуре Симанэ.

Мужчина выкрикивал, что если кто-то приблизится к нему ближе чем на метр, то он заразит всех коронавирусом. При этом хулиган специально кашлял и привлекал к себе внимание. Сотрудники станции вызвали полицейских. Во время допроса японец заявил, что у него нет никаких симптомов заболевания и тест на коронавирус он не сдавал.

На данный момент на территории страны зафиксировано почти 1,5 тыс. случаев заражения опасной инфекцией. В префектуре Симанэ нет ни одного заболевшего. Говорит Москва