СФ утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок в конституцию

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.

За это решение проголосовали 164 сенатора, против был 1, воздержавшихся не было.