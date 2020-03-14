СФ утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок в конституцию
10:30 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.
За это решение проголосовали 164 сенатора, против был 1, воздержавшихся не было.
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