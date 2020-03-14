Членам СФ запрещен выезд за границу из-за угрозы коронавируса
16:00 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации приостанавливает все визиты своих делегаций за рубеж из-за угрозы распространения коронавируса, сенаторам запрещено выезжать за пределы РФ, сообщила в субботу на заседании спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Вчера на Совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время - после того, как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась", - сказала спикер. Она добавила, что прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается, такое поручение дано комитету СФ по международным делам.
Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж "за исключением экстраординарных случаев", подчеркнула спикер.
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