Больше половины россиян считают, что их доход не соответствует объему работы - опрос
17:00 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины россиян (57%) считают свой доход несоответствующим объему работы и навыкам. Довольны своей зарплатой 26% населения страны и лишь 1% считает, что им переплачивают. Такие данные следуют из опроса Райффайзенбанка, имеющегося в распоряжении ТАСС.
"Доходов россиян не хватает для комфортной жизни, показал опрос Райффайзенбанка. Большинство хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей в месяц, однако в реальности такой доход получают только 23% опрошенных. Многие рассчитывают на рост доходов в 2020 году, при этом каждый четвертый для этого планирует выйти на дополнительную работу", - сообщили в пресс-службе банка.
При этом, согласно опросу, у 42% россиян за последний год доходы не изменились. Еще 30% считают, что их заработок вырос, а 28% заявили, что столкнулись со снижением доходов.
Чаще всего зарплата росла вместе с повышением по службе, однако 5% стали зарабатывать больше, открыв свой бизнес, а 6% - за счет инвестиций.
Снижение доходов в свою очередь чаще всего было связано с понижением зарплаты (47,5%). Среди популярных ответов также - выход на пенсию (4%), увольнение (6%) и смена вида деятельности (19%).
Роста доходов в 2020 году ожидают только 36% россиян, еще 27% не рассчитывают увеличить свой заработок, а 37% затруднились делать прогнозы.
В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек в крупных и небольших российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
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