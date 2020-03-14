В мире от коронавируса умерло уже около 5,5 тыс человек
15:00 14.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Число жертв коронавируса приближается к 5,5 тысячам человек. Согласно подсчету, который ведет китайская газета South China Morning Post, половина из более чем 140 тысяч заболевших вылечилась.
Страны-лидеры по числу выявленных больных – Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Испания. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что сейчас эпицентр пандемии переместился в Европу. Там сейчас регистрируется больше всего новых случаев заражения помимо КНР. Эхо Москвы
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