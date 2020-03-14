Родителям в Москве разрешат не водить детей в школу из-за коронавируса
11:07 14.03.2020
В Москве усиливают меры профилактики распространения коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, круг потенциальных носителей COVID-2019 начал расширяться и его начали диагностировать не только у тех, кто вернулся из-за границы - уже у 24 горожан. В связи с этим, режим обязательной самоизоляции на дому решено ввести не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними граждан. Срок самоизоляции прежний и составляет 14 дней. Чтобы получить больничный, нужно позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и документ доставит курьер на дом.
«По просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ, - написал Собянин на своем сайте. - Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества».
Занятия в школах будут продолжены, при этом режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения городских властей.
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