В подмосковных школах и детсадах вводится режим свободного посещения
12:15 14.03.2020
|Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области
«Дорогие жители Подмосковья, распространение коронавируса многих беспокоит и требует и от власти, и от жителей внимательных и четких действий. Вчера я выпустил постановление, которое вводит свободное посещение школ и запрещает проведение массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он также попросил жителей региона в ближайшие дни не посещать музеи и развлекательные центры, вечеринки и дни рождения. Эти выходные лучше провести дома.
«Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме. Соответствующие инструкции доводятся до всех руководителей учреждений. Эти меры вводятся на период действия режима повышенной готовности», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. «Работодателям необходимо позаботиться о безопасности своих сотрудников: на рабочих местах организовать измерение температуры, обязательно отправлять домой или в медицинские учреждения тех, у кого температура повышенная и есть другие симптомы», - отметил губернатор.
Каклюгина подчеркнула, что директорам школ дано поручение обеспечить поддержание качества образовательного процесса на должном уровне.
«Режим свободного посещения не означает отмену занятий. Ребенок, оставшись дома, получит новый материал и домашнее задание через «Школьный портал». Этот ресурс позволяет каждому учителю находиться на связи со своими учениками. Кроме того, со следующей недели мы запускаем платформу онлайн-обучения, где ребята, пропускающие занятия, смогут полноценно учиться, не выходя из дома», – добавила министр.
Кроме того, в Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Обратиться за консультацией можно по номеру 8-800-550-50-30.
Георгий Соловьев
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