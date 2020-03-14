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НОВОСТИ

Путин подписал закон о поправках к Конституции

13:55 14.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции. Сегодня Совет Федерации утвердил решение всех российских регионов поддержать документ. На внеочередном пленарном заседании верхней палаты парламента сенаторы проголосовали почти единогласно — против оказался лишь один голос.

Изменения в Конституцию были поддержаны регионами в рекордно короткие сроки – всего два дня. Ранее в документ по предложению депутата Валентины Терешковой была внесена поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему участвовать в выборах 2024-го года.

Общероссийское голосование намечено на 22 апреля.

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