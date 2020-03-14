КС рассмотрит закон о поправке в конституцию без публичных слушаний
17:30 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд РФ рассмотрит запрос президента о проверке закона о поправке в конституцию без проведения публичных слушаний, сообщили в пресс-службе суда.
"Процедура составления заключения КС не предполагает публичности. В этом деле нет сторон-участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе", - говорится в сообщении, поступившем в субботу в ТАСС.
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