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КС рассмотрит закон о поправке в конституцию без публичных слушаний

17:30 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд РФ рассмотрит запрос президента о проверке закона о поправке в конституцию без проведения публичных слушаний, сообщили в пресс-службе суда.

"Процедура составления заключения КС не предполагает публичности. В этом деле нет сторон-участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе", - говорится в сообщении, поступившем в субботу в ТАСС.

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