В храмах могут начать проверять прихожан на симптомы коронавируса - митрополит Иларион

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не исключает, что в храмах Русской православной церкви (РПЦ) прихожан начнут проверять на входе на наличие симптомов коронавируса.

"Я думаю, что нельзя и этого исключить, [проверять людей с симптомами коронавируса перед входом в храм]. Но я со своей стороны уже призвал наших верующих: если у них есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать других", - сказал митрополит в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.

Он добавил, что РПЦ не планирует закрытия храмов и отмены служб на время пандемии. "Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения. А вот вопрос о том, кто будет участвовать в таких богослужениях, как люди будут себя вести, <...> как мы будем предохранять людей от возможного распространения вируса - это тот вопрос, на который церковь будет отвечать в каждом конкретном случае, в зависимости от распространения вируса, и, конечно, прислушиваясь к городским властям, и прислушиваясь к профессиональным медицинским работникам", - заявил он.