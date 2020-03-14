Грузия не будет пропускать граждан РФ через свои границы с Азербайджаном и Арменией

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России не смогут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном, так как с субботы введен запрет на ее пересечение представителями третьих стран. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"Грузино-армянская и грузино-азербайджанская границы закрыты для граждан третьих стран, в том числе россиян. Их попросту не пропустят. В случае, если у кого-то построен транзитный маршрут через указанные страны, придется его поменять. Грузия, Армения и Азербайджан впускают в свои страны лишь своих граждан", - сказала сотрудница пресс- службы администрации правительства.