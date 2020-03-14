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Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар

18:26 14.03.2020

Представители московского роддома №8 предложили создать в этом медучреждении стационар для больным коронавирусом. Предполагается перепрофилировать под новые задачи один из корпусов. «Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы. - Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония».

Перепрофилировать предлагается отдельно стоящее здание роддома №8, которое отвечает необходимым требованиям по оснащению и позволит оказывать медпомощь без угрозы распространения вирусных инфекций. Сейчас в роддоме остаются свободными более 40% акушерских коек. Штат клиники планируется усилить специалистами пульмонологами и терапевтами.

«Это вынужденная, временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется, - сообщает Департамент. - Всем роженицам, находящимся до этого в родильном доме №8, оказана высококвалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Большинство пациенток были выписаны, остальные женщины переведены в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями и выбором. Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы Антона Оленева».

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