Лев Пономарев сообщил, что его избили в отделении полиции
19:30 14.03.2020 Источник: Интерфакс
Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.
"Меня и еще одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня все-таки, может, стеснялись бить", - сказал 78-летний Пономарев "Интерфаксу" в субботу.
По его словам, их тащили "четыре-пять человек в полицейской форме, в масках, без жетонов".
Пономарев сообщил, что намерен обратиться в суд по факту избиения.
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