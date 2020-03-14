Лев Пономарев сообщил, что его избили в отделении полиции

19:30 Источник: Интерфакс

Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.

"Меня и еще одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня все-таки, может, стеснялись бить", - сказал 78-летний Пономарев "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, их тащили "четыре-пять человек в полицейской форме, в масках, без жетонов".

Пономарев сообщил, что намерен обратиться в суд по факту избиения.