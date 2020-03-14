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НОВОСТИ

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло с 45 до 59

20:00 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 9 - в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт- Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области", - сообщили в штабе, отметив, что все инфицированные посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

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