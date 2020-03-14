Поступления от налога на прибыль в 2020 году в ряде регионов РФ снижаются
20:30 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поступления от налога на прибыль в ряде регионов РФ снизились за первые 2 месяца 2020 года, при этом поступления от НДФЛ выросли на 6%, от налога на имущество - на 20%. Об этом в субботу заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе рассмотрения в Совете Федерации поправок в федеральный бюджет на 2020 год.
"Два слова по субъектам РФ. Пока их исполнение [бюджета] идет с плюсом по сравнению с прошлым годом. Мы видим, доходы за 2 месяца выросли на 3%. Нас беспокоит, конечно, поступление налога на прибыль. Налог на прибыль снизился по сравнению с уровнем прошлого года. В первую очередь, конечно, в тех регионах, которые зависят от поступлений доходов в виде налога на прибыль от сырьевых отраслей. Тем не менее, НДФЛ растет - плюс 6%, налог на имущество плюс 20% растет. И снижаются долги", - отметил Силуанов.
Он отметил, что уровень долга в регионах снизился на 3% за 2 месяца 2020 года по сравнению с прошлым годом.
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