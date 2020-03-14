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НОВОСТИ

Главному санитарному врачу могут предоставить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине

21:00 14.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение. По его словам, домашний карантин могут сделать обязательной к выполнению гражданами мерой. 

Мишустин также высказался за необходимость сократить число массовых мероприятий в регионах.  Эхо Москвы

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