Главному санитарному врачу могут предоставить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине

21:00 Источник: Эхо Москвы

Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение. По его словам, домашний карантин могут сделать обязательной к выполнению гражданами мерой.

Мишустин также высказался за необходимость сократить число массовых мероприятий в регионах. Эхо Москвы