Движение Поездов Москва-Берлин временно прекращается
08:36 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курсирование поездов Москва - Берлин формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) временно приостановлено в связи с уведомлением компании "Польские железные дороги" о закрытии железнодорожного движения через республику, сообщил российский холдинг.
16 марта прекращается движение поездов в обратном направлении - в Москву. Поезд Берлин - Москва 14 марта отправился в соответствии с расписанием.
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