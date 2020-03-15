Движение Поездов Москва-Берлин временно прекращается

08:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курсирование поездов Москва - Берлин формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) временно приостановлено в связи с уведомлением компании "Польские железные дороги" о закрытии железнодорожного движения через республику, сообщил российский холдинг.

16 марта прекращается движение поездов в обратном направлении - в Москву. Поезд Берлин - Москва 14 марта отправился в соответствии с расписанием.