В Словакии 18 судей и чиновников сами пойдут под суд за коррупцию

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо из 18 судей и чиновников национальной юридической системы, обвиняемых в коррупции и незаконных связях с находящимся под судом теневым бизнесменом Марианом Кочнером, который является заказчиком убийства журналиста Яна Куциака, арестованы в Словакии. Об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио.

В число взятых под стражу судей входит бывший заместитель министра юстиции республики Моника Янковская. Словацкая полиция провела в среду масштабную операцию по задержанию замешанных в коррупции служителей местной Фемиды. После предъявления им обвинений большинство из них было освобождено под подписку о невыезде.