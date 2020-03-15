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НОВОСТИ

В Словакии 18 судей и чиновников сами пойдут под суд за коррупцию

08:40 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо из 18 судей и чиновников национальной юридической системы, обвиняемых в коррупции и незаконных связях с находящимся под судом теневым бизнесменом Марианом Кочнером, который является заказчиком убийства журналиста Яна Куциака, арестованы в Словакии. Об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио.

В число взятых под стражу судей входит бывший заместитель министра юстиции республики Моника Янковская. Словацкая полиция провела в среду масштабную операцию по задержанию замешанных в коррупции служителей местной Фемиды. После предъявления им обвинений большинство из них было освобождено под подписку о невыезде.

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