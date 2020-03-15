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В Москве в воскресенье внезапно вернувшаяся зима пока продолжится

08:44 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и порывистый ветер ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от 3 до 1 градуса мороза. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 9 градусов. Ветер - северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с и метель.

Вторая половина марта будет холоднее первой в Москве. Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура [среднесуточная] будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание", - сообщил он.

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