Новый российский орбитальный корабль создадут на базе лунного "Орла"

08:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый космический корабль будет создаваться в РФ для замены пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов" на базе "Орла", разработка технического задания начнется на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе.

"В России планируется разработка нового корабля для замены кораблей "Союз" и "Прогресс", - сказал собеседник агентства. По его словам, новый космический аппарат будет создаваться на базе "Орла".

Как отметил источник, пока предварительно известно, что новый корабль должен быть существенно легче "Орла". "На следующей неделе Роскосмос начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат. После завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта", - уточнил он.