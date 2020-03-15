Слухи о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве не соответствуют реальности - Собянин

09:15 Источник: Интерфакс

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации для недопущения ее распространения, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями, о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания", - сообщил Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), вышедшем в эфир в воскресенье.

"Ситуация в Москве лучше, чем во многих городах мира, где случаи заражения исчисляются сотнями и тысячами. Ситуация лучше, чем в других странах, но, тем не менее, ситуацию надо постоянно мониторить, наблюдать и принимать соответствующие меры", - отметил мэр.

Он отметил, что во всем мире принимаются жесткие меры по борьбе с коронавирусом: закрываются различные организации, ограничивается работа транспорта. "В настоящее время мы этого не делаем. Главное направление наших действий - работа с группами риска", - сказал Собянин.

По данным на вечер субботы, в Москве выявлено 33 случая заболевания Covid-19, среди которых есть несовершеннолетние.

