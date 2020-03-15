В больничном комплексе в Коммунарке находятся 17 человек с установленным диагнозом COVID-19

10:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семнадцать человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией находятся на лечении в больничном комплексе в Коммунарке в Москве. Об этом сообщил журналистам в воскресенье главный врач больницы Денис Проценко.

"В настоящий момент в больничном комплексе находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Нет ни одного пациента в критическом состоянии", - сказал Проценко.