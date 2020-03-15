ФПК отменяет курсирование поездов у Украину и Молавию
11:44 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курсирование международных поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) между Россией, Украиной и Молдавией приостанавливается с 17 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ФПК.
"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:27 15.03.2020
- В больничном комплексе в Коммунарке находятся 17 человек с установленным диагнозом COVID-19
- 09:15 15.03.2020
- Слухи о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве не соответствуют реальности - Собянин
- 08:46 15.03.2020
- Новый российский орбитальный корабль создадут на базе лунного "Орла"
- 08:44 15.03.2020
- В Москве в воскресенье внезапно вернувшаяся зима пока продолжится
- 08:40 15.03.2020
- В Словакии 18 судей и чиновников сами пойдут под суд за коррупцию
- 08:36 15.03.2020
- Движение Поездов Москва-Берлин временно прекращается
- 21:00 14.03.2020
- Главному санитарному врачу могут предоставить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине
- 20:30 14.03.2020
- Поступления от налога на прибыль в 2020 году в ряде регионов РФ снижаются
- 20:00 14.03.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло с 45 до 59
- 19:30 14.03.2020
- Лев Пономарев сообщил, что его избили в отделении полиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать