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ФПК отменяет курсирование поездов у Украину и Молавию

11:44 15.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курсирование международных поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) между Россией, Украиной и Молдавией приостанавливается с 17 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ФПК.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.

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