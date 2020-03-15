Белоруссия закрывает движение пассажирских поездов в Украину
11:45 15.03.2020
Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о временной приостановке движения поездов в Украину на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье проинформировали в пресс-центре БЖД.
"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов", - сообщили в пресс-центре БЖД.
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